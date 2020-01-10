Рудненскому обществу инвалидов вручили ключи от Инватакси

«Рудненское городское добровольное общество инвалидов» получило в свое распоряжение комфортабельный микроавтобус, оборудованный специально для перевозки инвалидов-колясочников, передает alau.kz

Микроавтобус был подарен в рамках республиканского социального проекта «Инватакси». Этот проект в 2018 году запустил частный благотворительный фонд «Халык» совместно с «Халык банком». Директор рудненского филиала банка вместе с акимом Костанайской области и вручили сегодня ключи от автомобиля.

В городе Рудный проживает 4 тысячи человек, имеющих ограниченные возможности. До сегодняшнего дня для удобства их перемещения работали 4 машины. Теперь парк пополнился новой современной моделью. Тем не менее увеличение количества спец.транспорта по-прежнему остается одним из приоритетов для Рудненского общества инвалидов.

Начиная с 2018 года «Халык банк» в рамках проекта «Инватакси» приобрел 36 специализированных автомобилей. Все они безвозмездно передаются региональным обществам инвалидов по всей стране.

В Костанайской области спец.транспорт имеется в городах Костанай, Рудный, Аркалык, Тобыл (Затобольск). В будущем ожидается передача таких автомобилей в города Житикара и Лисаковск.