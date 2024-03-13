Рудничанин пытался скрыться с кассовым аппаратом

Неудачная попытка хищения. В Рудном охранники предотвратили кражу из супермаркета.

Вор был задержан с поличным на месте преступления.

Ночью 12 марта неустановленное лицо путем взлома входной двери проникло в один из супермаркетов Рудного. Злоумышленник похитил сигареты разных марок на сумму 4500 тенге.

«Сработала сигнализация на разбитие фасада и мы незамедлительно выехали на место. На месте мы обнаружили мужчину, который с кассовым аппаратом пытался скрыться. Задержав его, мы передали его полицейским»,- рассказал сотрудник пультовой охраны Айдархан Умиржанов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия.

В ДП Костанайской области отметили, что за проявленную активную гражданскую позицию охранники будут поощрены.

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