Рудничанин пытался скрыться с кассовым аппаратом

Кадр из видео пресс-службы ДП Костанайской области
Неудачная попытка хищения. В Рудном охранники предотвратили кражу из супермаркета.
Вор был задержан с поличным на месте преступления.
Ночью 12 марта неустановленное лицо путем взлома входной двери проникло в один из супермаркетов Рудного. Злоумышленник похитил сигареты разных марок на сумму 4500 тенге.
«Сработала сигнализация на разбитие фасада и мы незамедлительно выехали на место. На месте мы обнаружили мужчину, который с кассовым аппаратом пытался скрыться. Задержав его, мы передали его полицейским»,- рассказал сотрудник пультовой охраны Айдархан Умиржанов.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия.
В ДП Костанайской области отметили, что за проявленную активную гражданскую позицию охранники будут поощрены.