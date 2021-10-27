Рудничанин убит во дворе собственного дома

Расследованием убийства занимаются полицейские Костанайской области. Преступление было совершено в Рудном.

Как сообщили сотрудники областного полицейского департамента, утром 21 октября, около семи часов на улице Сандригайло в Рудном, было обнаружено тело человека с признаками насильственной смерти. Ему было нанесено множество ножевых ранений во дворе дома, в котором он проживал. Полицейские возбудили уголовное дело.

«По факту обнаружения тела 57-летнего местного жителя, в настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленный на установление подозреваемого, а так же выяснения всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле у руководства департамента полиции Костанайской области», — сообщила пресс-секретарь ДП Костанайской области Ирина Беженарь.

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