Рудничанин ударил ножом в живот мужчину

Относительно регистрации факта причинения телесных повреждений в пресс-службе ДП области сообщили, что 25 июня управлением полиции города Рудного в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано преступление, предусмотренное ст.106 ч.1 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Из обстоятельств дела следует, что в результате обоюдного конфликта, 45-летний мужчина нанес потерпевшему ножевое ранение в живот.
Для окончательного установления степени тяжести причиненных телесных повреждений органом уголовного преследования назначена судебно-медицинская экспертиза.
В целях выяснения причины и обстоятельств совершения преступления управлением полиции города Рудного проводятся следственные мероприятия.
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