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Рудничанин ударил ножом в живот мужчину

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Относительно регистрации факта причинения телесных повреждений в пресс-службе ДП области сообщили, что 25 июня управлением полиции города Рудного в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано преступление, предусмотренное ст.106 ч.1 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Из обстоятельств дела следует, что в результате обоюдного конфликта, 45-летний мужчина нанес потерпевшему ножевое ранение в живот.

Для окончательного установления степени тяжести причиненных телесных повреждений органом уголовного преследования назначена судебно-медицинская экспертиза.

В целях выяснения причины и обстоятельств совершения преступления управлением полиции города Рудного проводятся следственные мероприятия.

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