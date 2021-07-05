Рудничанин ударил ножом в живот мужчину

Относительно регистрации факта причинения телесных повреждений в пресс-службе ДП области сообщили, что 25 июня управлением полиции города Рудного в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано преступление, предусмотренное ст.106 ч.1 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Из обстоятельств дела следует, что в результате обоюдного конфликта, 45-летний мужчина нанес потерпевшему ножевое ранение в живот.

Для окончательного установления степени тяжести причиненных телесных повреждений органом уголовного преследования назначена судебно-медицинская экспертиза.

В целях выяснения причины и обстоятельств совершения преступления управлением полиции города Рудного проводятся следственные мероприятия.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.