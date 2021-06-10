Рудничанин украл скутер в подарок сыну

Кадр из видео
В управление полиции города Рудного поступило заявление от гражданки К. о том, что неустановленное лицо со двора дома угнало скутер марки «Racer», стоимостью 300 тысяч тенге. Также в социальных сетях распространились кадры с места происшествия, где были запечатлены мужчина и малолетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Данный факт зарегистрирован по ст. 188 Уголовного кодекса «Кража».
Сотрудниками отдела криминальной полиции УП Рудного в течение дня после проведения оперативно-розыскных мероприятий преступление было раскрыто.
Установлено, что 7 июня 2021 года 32-летний местный житель, находясь во дворе дома номер 45 по улице Качарской, заприметил скутер марки «Racer». После чего, ночью угнал данный транспорт с площадки и отогнал его в автогаражное общество, где показал 11-летнему сыну свой «подарок». Затем под предлогом того, что в баке закончился бензин и заберут они его завтра, скутер оставили сторожу.
В настоящее время скутер возвращен владелице. Расследование продолжается.
Полицейские сообщают о мерах безопасности, способствующих уменьшению риска хищения велосипедов, самокатов, скутеров, колясок:
— старайтесь не оставлять свое транспортное средство без присмотра;
— не стоит полагаться на тросовые замки, так как показывает практика, для злоумышленников это не является преградой. Желательно пристегивать свой транспорт с помощью цепи с толстыми звеньями на большой замок;
— старайтесь оставлять транспортное средство там, где расположены камеры наружного видеонаблюдения;
— хороший способ отпугнуть похитителей — это установить сигнализацию.
Необходимо помнить, что добросовестное отношение к своему имуществу уменьшает риск его хищения.
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