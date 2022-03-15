Рудничанина ограбили, ударив монтировкой

В ЦОУ УП Рудного поступило сообщение от мужчины, что по улице Комсомольской неизвестный напал на него и похитил деньги. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Прибывшей оперативно-следственной группе мужчина рассказал, что на площадке он услышал громкий стук. Открыв дверь, 51-летний горожанин увидел, что незнакомый мужчина стучится в дверь к соседке-пенсионерке и пытается ее сломать ручным инструментом. Сосед сделал замечание незнакомцу, на что он сразу же накинулся на мужчину.

Подозреваемый ударил монтировкой по голове потерпевшего и зашел в квартиру. Там он похитил портмоне, в котором находились 15 тысяч тенге. После чего грабитель скрылся.

Полицейским мужчина описал приметы нападавшего. Оперативники уже через несколько часов установили и задержали 40-летнего подозреваемого. Ранее судимый рудничанин деньги успел потратить.

Проводится расследование.

С начала года в городе Рудном совершено 12 грабежей, все раскрыты.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.