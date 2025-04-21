Под психологическим давлением жительница Рудного находилась пять дней. Об этом сообщает инстаграм аккаунт Рудного @tvoy_rudniy

История началась с телефонного звонка от человека, представившегося сотрудником ЦОНа. Звонивший знал всю личную информацию женщины — от ИИН и места работы до сведений о недвижимости и банковских счетах. Под предлогом помощи, псевдосотрудники уверяли, что на её имя были оформлены кредиты, и якобы пытались предотвратить мошеннические действия.

Убедившись в правдивости слов звонивших — ведь в банковских приложениях действительно отобразились заявки на кредиты — женщина решила сотрудничать с «экспертами». Дополнительным подтверждением стало то, что вскоре заявки исчезли, как будто по чьей-то команде. Это окончательно убедило её в искренности намерений лже-специалистов.

Позже выяснилось, что главной целью мошенников был коттедж пострадавшей, оценённый в 150 млн тенге. Злоумышленники заявили, что дом уже выставлен на продажу. Женщина зашла на популярный сайт объявлений и действительно обнаружила там размещённое от её имени предложение.

Под предлогом участия в «спецоперации по задержанию мошенников с поличным» женщине велели срочно продать дом всего за 50 млн тенге. Деньги она должна была передать как «приманку». Когда пострадавшая начала сомневаться, её запугали: сообщили, что за ней и её дочерью ведётся наблюдение. Боясь за безопасность ребёнка, она согласилась. Сделку оформили через нотариуса, а вырученные средства женщина упаковала в коробку и передала через Indriver — как позже выяснилось, непосредственно в руки мошенников.

В результате — ни жилья, ни денег. Позже выяснилось, что злоумышленники заранее получили удалённый доступ к её телефону, что и объясняет, откуда у них была такая точная информация о ней.

По информации пресс-службы ДП Костанайской области возбуждено уголовное дело по факту нанесенного ущерба 51,5 млн.

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