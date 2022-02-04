Рудный — антилидер региона по числу заболевших КВИ за последние сутки

За минувшие сутки в Костанае зарегистрировано 545 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 130 из них это дети. Антилидером по числу заболевших стал Рудный. 121 человек за сутки. Тогда как в Костанае — всего 23 заболевших, сообщили на еженедельном брифинге в Региональной службе центральных коммуникаций.

«Заболеваемость отмечается везде. Если вы заметили, сначала в первых периодах начиналось с города Костаная, потому что больше количество населения, и скученность больше. Сейчас она уже пошла по регионам, где-то в районах — и в Житикаре, и Беимбета Майлина. Мы считаем, если смотреть, то показатели довольно высокие. В Житикаре, в Адтынсаринском районе. Но в принципе — ожидаемо@? — отметил Юрий Севостьянов, заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Костанайской области



Растет и загруженность инфекционных коек. Медики отмечают, все больше пациентов стали нуждаться в госпитализации. На стационарном лечении находится 444 пациента. Вызывает обеспокоенность и рост заболеваемости среди детей, говорит Анжела Бексултанова, заместитель руководителя Управления здравоохранения акимата Костанайской области: «По данным на 4 февраля количество заболевших коронавирусной инфекцией детей — 1490, из них 28 находятся на стационарном уровне. 1462 на амбулаторном. А если посмлтреть данные двухнедельной давности, например 21 января, то детей, заболевших коронавирусной инфекцией было 995, из них 33 находились в стационарах. У нас отмечается рост в 1,5 раза среди детей».

А вот с беременными женщинами ситуация напротив улучшилась. Заболеваемость в этой категории снизилась в 1,3 раза. По данным на третье февраля зарегистрировано 278 будущих мам, болеющих коронавирусной инфекцией, 14 из них находится в стационаре.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.