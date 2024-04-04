«Рудный-Качар-Федоровка» и другие трассы закрыли в Костанайской области

4 апреля с 8-00 в связи с переливом талых вод закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги областного значения Костанайской области: «Рудный-Качар-Федоровка» (52-58 км, п. Качар-с. Федоровка).

4 апреля с с 8-20 в связи c резким потеплением и приходом талых вод для недопущения разрушения мостового перехода через р. «Мукур-Аят», а также недопущения подтопления населенного пункта с. Приреченка, было принято решение о разрыве дорожного полотна шириной 15 м. и глубиной 1 м. закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги Республиканского значения Костанайской области: Р-63 «Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка» (42-96 км, с. Приреченка-с. Комаровка).

4 апреля с 8-45 в связи с ухудшением погодных условий (туман) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги областного значения Костанайской области: «Аулиеколь-Жалдама» (0-257 км).

4 апреля с 9-15 в связи с ухудшением погодных условий (туман, перелив талых вод) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автомобильных дорог областного значения Костанайской области:

«Лисаковск-Кайындыколь-Арка» (29-31 км);

«Койбагор-Карасу-Севастопольское» (0-124 км);

«Карасу-Б. Чураковка» (0-114 км).

4 апреля с 8-30 в связи с благоприятными погодными условиями, открыто движение для всех автотранспортных средств на участке автодороги областного значения Костанайской области: «Аркалык-Торгай» (196-288 км).

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