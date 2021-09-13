Рудный тонет в огромных кучах мусора

С 2015 года тариф на вывоз мусора в Рудном для физических лиц остается без изменений. Мусоровывозящая компания не может добиться его пересмотра вот уже 6 лет. Однако достичь консенсуса не удается. И эта проблема не единственная, передает alau.kz

Город горняков сегодня тонет в огромных кучах несанкционированных свалок, которые устраивают сами местные жители вблизи контейнерных площадок.

«Много мусора в городе? Грязный город? Грязный, грязный. Я, во всяком случае, по нашему району сужу, я далеко сейчас не хожу, но город грязный», — говорит жительница Рудного Мария Ситникова.

Согласны с Марией Ситниковой и другие горожане. Проблема с несанкционированными свалками, вблизи контейнерных площадок предназначенных для ТБО для рудничан стоит остро. Причем речь идет не о заброшенных окраинах, а о центре и спальных районах города. Картину с огромными кучами мусора можно встретить, практически, в каждом дворе города Рудный. Нерадивые горожане, под видом твердых бытовых отходов ,то есть обычного бытового мусора выбрасывают различные предметы интерьера, остатки строительного мусора и в большом количестве вот такие пакеты присутствуют с травой и листвой, которые собирают в соседнем частном секторе.

«Сейчас такая практика пошла в нашем городе, когда маскируется, но в данном случае мы никакой маскировки не видим, но это все называется дворовый смет. В нашем городе никто не определяет ТБО или нет. «Ажар» виноват и разбираться никто не хочет», — говорит заместитель директора ТОО «Рудный-Ажар — 2006» Алексей Нурушев.

Ликвидировать несанкционированные свалки местные власти понуждают компанию, которая занимается вывозом твердых бытовых отходов. То есть вывозить этот вид мусора они не обязаны. По словам Алексея Нурушева, ни одна законодательная норма этого не предусматривает.

«У нас такая ситуация сложилась в городе Рудном. Это единственный город в Казахстане, а может быть и на постсоветском пространстве, где за несанкционированные свалки не ТБО местные власти пытаются привлечь к ответственности мусоровывозящую компанию ,которая занимается вывозом ТБО из контейнеров, ну то есть абсурд абсурднейший. Но в городе Рудном такая практика существует, более нигде этого нет», — объясняет Нурушев.

Есть и еще один момент, который вызывает вопросы, на которые нет ответов. Не во всех дворах города площадки для мусорных контейнеров оборудованы по правилам и нормам. Контейнеры стоят без ограждения, просто на земле.

«Один из судов обязал нас по нескольким адресам построить контейнерные площадки. Мы только начали это делать, к нам тут же приехал другой госорган с города Костаная — отдел земельных отношений. И наложил на нас административный штраф за самозахват земли ,так как у нас нет подтверждающих документов — ни аренды долгосрочной, краткосрочной, ни собственности — никак. Мы просто на гос.земле строим какое-то строение — это самозахват земли. Противоречие. Одни требуют, другие запрещают», — говорит заместитель директора компании.

Но наиболее острый для компании вопрос — это тариф. В Рудном он остается неизменным с 2015-го года. «Ажар-2006» просит пересмотреть его на регулярной основе. За эти годы цена на дизельное топливо выросла в разы, увеличились и объемы мусора. Действующий тариф в 245 тенге не покрывает расходы на уборку территории и сортировку мусора. Компания в силах лишь вывезти его из контейнеров до ближайшего полигона.

«Дело в том, что в городе Рудном в прошлом году были проведены расчеты, была уплачена большая сумма местным бюджетом, свыше 4миллионов тенге за привлеченную организацию, которая занимается расчетом. Но почему то расчеты не приняты местными властями. В феврале 2020 года состоялось решение суда о понуждении местных властей утвердить объемы, нормы и тарифы. Но опять же сейчас уже сентябрь месяц. Движение есть, но мы их не ощущаем и не видим», — сказал Нурушев.

Позволить городу погрязнуть в кучах мусора и свалках, говорит Алексей Нурушев, они не могут. Поэтому компания, утвердив свой собственный график, несанкционированные свалки ликвидирует за свой счет. С другими проблемами все сложнее. Однако, надеются что весь спектр настолько остро стоящих вопросов будет все-таки решен.

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