Рухнул фасад здания на автомобиль в центре Костаная — видео

Инцидент произошел 4 августа в 14:55 часов около дома №94 по улице Чехова в Костанае. Видео в редакцию Алау отправил наш подписчик.

Куски штукатурки упали с высоты пятого этажа жилого здания и по счастливой случайности не задели людей. Но припаркованная у стены иномарка оказалась сильно повреждена.

«Замяло крышу, вбито полностью лобовое стекло, также повреждено зеркало лобового вида, крыло. На двух дверях сколы, дыра в заднем стекле»,- говорит голос за кадром.

Падение огромного куска штукатурки с высоты могло закончиться трагически, так как произошло во дворе жилого дома.

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