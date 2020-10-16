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Руководитель аэропорта Костаная оштрафован на 70 МРП

фото из открытых источников

Аэропорт Костаная оказался недостаточно защищен от потенциальной террористической угрозы, сообщает kaztag.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

«Транспортные полицейскиев ходе проверки объекта АО «Международный аэропорт «Костанай» установили ненадлежащее исполнение руководителем объекта обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности вверенного ему объекта», — сообщил начальник управления по противодействию экстремизму ДП на транспорте Ерлан Алимов.

По его словам, 1 сентября по акту проверки полицейскими был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 149 (неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении) КоАП РК. Дело было направлено в специализированный административный суд Костаная.

«14 октября вышеуказанным судом руководитель АО «Международный аэропорт «Костанай» был признан виновным в совершении правонарушения и ему наложено административное взыскание в виде штрафа в размере70 МРП», — уточнил Алимов.

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