Руководитель госучреждения управления образования акимата Костанайской области подозревается в даче взятки

telemetr.me
COVID-2019 в Казахстане
13558 - зарегистрированно
8345 - выздоровевших
67 - летальных случаев
209(+1) - в Костанайской области
Руководитель коммунального государственного учреждения управления образования акимата Костанайской области подозревается в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционной службы Костанайской области.
Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении руководителя КГУ «Центр информатизации и оценки качества образования» Управления образования акимата Костанайской области.
Он подозревается в даче взятки, путем перечисления на карточный счет должностному лицу отдела образования акимата города Костанай, за ускоренное перечисление в адрес связанной с ним коммерческой организации очередного платежа в сумме более 9 млн. тенге по договору о государственных закупках услуг в области образования на общую сумму более 158 миллионов тенге.
Расследование продолжается.
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.