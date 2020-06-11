Руководитель госучреждения управления образования акимата Костанайской области подозревается в даче взятки

Руководитель коммунального государственного учреждения управления образования акимата Костанайской области подозревается в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционной службы Костанайской области.

Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении руководителя КГУ «Центр информатизации и оценки качества образования» Управления образования акимата Костанайской области.

Он подозревается в даче взятки, путем перечисления на карточный счет должностному лицу отдела образования акимата города Костанай, за ускоренное перечисление в адрес связанной с ним коммерческой организации очередного платежа в сумме более 9 млн. тенге по договору о государственных закупках услуг в области образования на общую сумму более 158 миллионов тенге.

Расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

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