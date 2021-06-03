Руководитель отдела образования в Костанайской области покончил жизнь самоубийством

По информации пресс-службы областного управления образования, руководитель отдела образования Мендыкаринского района Калыбек Байжанович Жугинисов покончил жизнь самоубийством.

Подробности трагедии управлению образования неизвестны.

Официальной информации от правоохранительных органов управлению образования о досудебном расследовании по подозрению в коррупции в отношении Калыбека Байжановича не поступало.

Калыбек Байжанович пользовался заслуженным авторитетом среди коллег.

Был профессионалом своего дела, ответственным сотрудником.

Коллектив управления образования скорбит и приносит соболезнование родным и близким.

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