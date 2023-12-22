Руководителей областного филиала «Продкорпорации» и нескольких сельхозпредприятий судят в Костанае

В сентябре этого года сотрудники антикоррупционной службы Казахстана сообщили, что в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, недопущения хищения стратегического сырья, — зерна, ими была проведена работа по выявлению коррупционных правонарушений в деятельности акционерного общества «Продовольственная контрактная корпорация».

Комплекс специальных оперативных мероприятий был проведен и в Костанае, в результате которых, как сообщалось, был изобличен, директор областного представительства «Продкорпорации». Дело начали рассматривать в городском суде №2.

«Согласно обвинению Турежанов, в силу служебных полномочий, и связанными с ними возможностями, оказал содействие в незаконном предоставлении товарного кредита, путем сокрытия от АО «НК Продкорпорация» и координационного совета Костанайской области сведений о несоответствии требований товарного кредита, а именно сведений об отсутствии достаточного количества посевных площадей у ТОО «Олжа Алтын-Инвест» и ТОО «Олжа Ряжское», — говорит государственный обвинитель Диас Байдильдинов.

Как сказано в обвинении, до заседания координационного совета области, то есть, до заключения договоров, и получения товарного кредита, Турежанов, потребовал от Кулмурзаева взятку в 350 тысяч тенге. Получил он эти деньги 5 июля этого года. В результате, как сообщил суду гособвинитель, два ТОО незаконно получили 157 тонн сельскохозяйственных культур.

«Необоснованно заключили договоры, то есть, без достаточных юридических оснований истребований, установленных правилами представления АО «НК Продкорпорация» товарных кредитов, для проведения весенне-полевых и уборочных работ в 2023 году. Заключением договоров», — сказал государственный обвинитель.

У стороны защиты к обвинению появился ряд вопросов. Подсудимые, вину не признали. Прокурор, со своейстороны в ходе процесса обещал, привести конкретные доказательства вины подсудимых, например такие, как сведения из изъятых документов, результаты негласных следственных действий.

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