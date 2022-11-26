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Руководители госорганов и акимы стали исполняющими обязанности

Фото alau.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей», сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Конституции Республики Казахстан в связи с прекращением полномочий акимов городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей при вступлении в должность вновь избранного президента Республики Казахстан Токаев постановил:

1. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

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