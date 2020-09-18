Руководителя департамента уволили в Костанайской области — антикоррупционная служба

По представлению Антикоррупционной службы по Костанайской области, внесенному в рамках досудебного расследования приказом ответственного секретаря министерства индустрии и инфраструктурного развития за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей руководитель РГУ «Департамент индустриального развития и промышленной безопасности по Костанайской области» Мартыненко Е.В. освобождена от занимаемой должности.

Досудебное расследование проводится по статье 189 ч.3 п.2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения».

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