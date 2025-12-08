По данным предприятия жилищно-коммунальной сферы областного центра, по состоянию на 1 ноября текущего года дебиторская задолженность составила 2 068,7 млн тенге. Это на 3,9 млн тенге меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом структура задолженности выглядит следующим образом:

население — 983,4 млн тенге (47,5%);

прочие абоненты и бюджетные организации — 1 085,3 млн тенге (52,5%).

В компании отмечают, что столь незначительное снижение связано с существенной разницей в начислениях за октябрь текущего и прошлого годов — 337,3 млн тенге, что негативно сказалось на динамике показателя.

Просроченная задолженность уменьшается

Просроченная дебиторская задолженность на отчетную дату составила 865,3 млн тенге, в том числе:

у населения — 518,8 млн тенге;

у прочих абонентов и бюджетных организаций — 346,5 млн тенге (40,1%).

За год этот показатель удалось снизить на 122,2 млн тенге, или на 14,1%. В предприятии подчеркивают, что оптимизация задолженности стала возможной благодаря активной разъяснительной и претензионной работе с должниками.

Больше уведомлений и обращений к нотариусам

С начала текущего года абонентам направлено 7 571 уведомление о необходимости погашения задолженности — это на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6 129 уведомлений; в 2023 году — 1 303). Общая сумма по уведомлениям составила 1 211,3 млн тенге.

Из них:

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям направлено 924 уведомления на сумму 845,8 млн тенге (рост на 9,7%, в прошлом году — 834 уведомления);

физическим лицам — 6 647 уведомлений на сумму 338,3 млн тенге (рост на 20,3%, за аналогичный период прошлого года — 5 295 уведомлений).

Кроме того, для совершения исполнительной надписи частным нотариусам направлено 2 663 заявления, что на 37,1% больше показателя прошлого года (1 674 заявления; в 2023 году — 307). Общая сумма по этим заявлениям составила 560,2 млн тенге.

Призыв оплачивать услуги вовремя

Представители предприятия, обращаясь к жителям областного центра и предпринимателям, просят своевременно оплачивать коммунальные услуги. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы системы и поддержания качества предоставляемых услуг.

В организации заверили, что вопросы стабильного прохождения отопительного сезона находятся на постоянном и ежедневном контроле.

Лисы уже в Костанае. Жители многоэтажек боятся выходить на улицу В одном из жилищных комплексов в районе КСК местные жители заметили лису, которая свободно передвигается...