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Руководство КТЖ уволило начальника станции Костанай

В Костанае руководство АО «НК «Қазақстан темір жолы» отметило ненадлежащее содержание хозяйств, неудовлетворительное состояние вокзала и прилегающей территории, передает Rail-news.kz.

Как сообщила пресс-служба компании, руководство КТЖ поставило задачу в кратчайшие сроки устранить недостатки по ненадлежащему содержанию хозяйств, неудовлетворительному состоянию вокзала и прилегающей территории.

При этом от должности освободили начальника станции Костанай и заместителя директора Костанайского отделения магистральной сети по вокзальному хозяйству, а директора Костанайского отделения грузовых перевозок и директора Костанайского отделения магистральной сети привлекли к дисциплинарной ответственности.

фото rail-news.kz

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