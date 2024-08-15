Руководство КТЖ уволило начальника станции Костанай

В Костанае руководство АО «НК «Қазақстан темір жолы» отметило ненадлежащее содержание хозяйств, неудовлетворительное состояние вокзала и прилегающей территории, передает Rail-news.kz.
Как сообщила пресс-служба компании, руководство КТЖ поставило задачу в кратчайшие сроки устранить недостатки по ненадлежащему содержанию хозяйств, неудовлетворительному состоянию вокзала и прилегающей территории.
При этом от должности освободили начальника станции Костанай и заместителя директора Костанайского отделения магистральной сети по вокзальному хозяйству, а директора Костанайского отделения грузовых перевозок и директора Костанайского отделения магистральной сети привлекли к дисциплинарной ответственности.
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