Руководство области проверили начало работы санитарных постов

В ночь с 8 на 9 ноября аким Костанайской области Архимед Мухамбетов и начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов проверили начала работы санитарных постов.

На своей странице в инстаграм аким области сообщил, что на территории области выставлено 12 санитарных постов, из них 4 по периметру границы с РФ, город Костанай – 3, Костанайский район – 4 и город Житикара 1 пост. С 9 ноября с 00.00 часов на санитарных постах несут службу 118 сотрудников, которые оснащены необходимыми средствами защиты. Службу идет посменно по 12 часов. Аким поручил вести тщательное наблюдение за лицами, пересекающими санитарные посты, а также бесперебойно обеспечивать всем необходимым сотрудников, находящимися на дежурстве.

Начальник ДП Костанайской области сообщил, что полицейские и мониторинговые группы усиливают работу по выявлению нарушений.

«Только за два дня – 7 и 8 ноября выявлено 232 нарушения карантинного режима в области. Несмотря на карантин, жители области продолжают праздновать дни рождения, свадьбы и проводить поминальные обеды. Мероприятия проводятся с участием от 50 до 20 человек и становятся главной причиной распространения инфекции. В областном центре 7 ноября выявлены факты проведения семейных торжеств, а также поминок в ресторанах «Евразия» (свадьба, более 50 человек), Дияр (поминальный обед 13 человек, сватовство, с участием 35 человек), в коттеджах (день рождения и кыз-узату, с участием более 30 человек), кафе «Тандырная» (посетителей более 30 человек), работа двух саун «Релакс» и «Лёд» в запрещенное время», — отмечается в сообщении.

Также выявлены более 70 фактов реализации товара продавцами без перчаток, масок. За сутки 7 ноября только в Карасуском и Узункольском районах нарушений не имеется

Напоминаем, что с 9 ноября начали свою работу санитарные посты, расположенные вокруг областного центра.

Департамент полиции обращается к жителям области с требованием соблюдать карантинные меры.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.