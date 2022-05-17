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Руководство школ будут наказывать за низкие баллы на ЕНТ выпускников с «Алтын белгі»

фото Алматы.тв

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Руководство школ будет напрямую нести ответственность за низкие баллы, вплоть до увольнения, отметил министр образования.

Руководство школ будут привлекать к ответственности за низкие результаты школьников со знаком «Алтын белгі» на Едином национальном тестировании, заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, сообщает informburo.kz

Он напомнил, что в этом году Минобразование будет проводить анализ результатов ЕНТ школьников с «Алтын белгі». Эту работу будет проводить Национальный центр тестирования.

«Если школьник получил «Алтын белгі», но при этом набрал низкие баллы, около 50 баллов, к примеру, или не набрал проходной, в таких случаях мы будем привлекать руководство школ к ответственности. Работа будет на нашем контроле. Обращаю на это внимание. Завтра, чтобы не было, что не слышали или не знаете. Руководство школ будет напрямую нести ответственность, вплоть до увольнения», – заявил Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании.

Министр также подчеркнул, что при тестировании претендентов на «Алтын белгі» в школе необходимо придерживаться принципов академической честности.

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