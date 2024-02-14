Руководству школы Костаная рекомендовано не учить детей в прохладных классах

Руководству школы номер 122 Костаная рекомендовано не учить детей в прохладных классах, а переводить школьников туда, где потеплее.

Напомним, в телевизионном эфире новостей вышел сюжет, где родители школы номер 122 рассказывали про холодные помещения в школе, в которых детям трудно находиться. По данным отдела образования Костаная, в школе побывала комиссия, которая изучила ситуацию по температурному режиму.

Выяснилось, что температура в основной части школы соответствует требуемым нормам и колеблется в среднем от 20 градусов и выше.

Более низкая, а это от 14 до 17 градусов, зафиксирована в спортзале, кабинете труда и раздевалке. В связи с этим руководству школы, пока готовится ПСД на капитальный ремонт здания, поручено проводить занятия в других имеющихся свободных тёплых кабинетах.

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