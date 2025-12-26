В Костанайской области вынесли приговор мужчине, который, будучи лишённым водительских прав за пьяное вождение, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Уголовное дело рассмотрел Аркалыкский городской суд. Государственный обвинитель настаивал на назначении подсудимому наказания в виде двух лет лишения свободы. В ходе процесса мужчина полностью признал свою вину.
Санкция статьи, по которой он привлекался к ответственности, предусматривала несколько альтернативных видов наказания. Суд мог назначить штраф в размере 5 000 МРП — более 19,5 млн тенге, либо исправительные работы на аналогичную сумму, либо до 1 200 часов общественных работ. Также законом предусмотрено ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.
При вынесении приговора суд учёл смягчающие обстоятельства — наличие у подсудимого на иждивении троих малолетних детей и отсутствие отягчающих факторов. Вместе с тем было отмечено, что мужчина, повторно совершивший данное правонарушение, не сделал должных выводов из ранее применённых мер ответственности.
В результате суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы. Кроме того, мужчине пожизненно запрещено управлять транспортными средствами.
Приговор пока не вступил в законную силу.
