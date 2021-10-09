«Рвота пеной, как при эпилепсии»: как четвертую волну Covid-19 переносят дети в РФ

По словам заместителя главного врача по поликлинике уфимской детской больницы №17 Жанны Валеевой, дельта-штамму коронавируса характерны высокая заболеваемость и смертность. Теперь, в период четвертой волны пандемии, инфекция поражает тяжелыми симптомами и малышей, которых раньше щадила. На фоне пиковой заболеваемости в России родители маленьких пациентов рассказали журналистам о нестандартном течении болезни у их детей. Вакцина для них пока не зарегистрирована, а вирус свирепствует все сильнее. Сейчас нередко врачам приходиться подключать к ИВЛ и детей, пишет bloknot.ru

Эльвина Назарова из Челябинской области рассказала, что испытала настоящий шок, когда в свой четвертый день рождения ее дочка начала задыхаться, хрипеть и кашлять. Приехавшие медики сделали малышке два укола и забрали вместе с мамой в больницу. Анализы подтвердили неутешительный диагноз: у Вероники был коронавирус.

«В первую ночь пришлось переночевать в коридоре: свободных мест не было. Особенно много было подростков: кто-то сильно кашлял, как Вероника, у кого-то была рвота, диарея, у других – жар», — рассказала Эльвира. Также женщина уточнила, что ни она, ни ее муж в итоге ковидом от дочери не заразились, тест был отрицательный. Зато у одного из родственников, которых который был на дне рождения подтвердился коронавирус. Наверное, все зависит от личного иммунитета, предположила женщина.

Ильмира Рязапова из Уфы рассказала, как протекало заболевание у ее единственного сына, шестилетнего Артема. Симптомы появлялись буквально по минутам: сначала заболел живот, затем мальчик сильно побледнел, появились синяки под глазами, побелели губы, от слабости он только лежал и продолжал жаловаться на боль в животе. К вечеру у ребенка открылась рвота, температура поднялась до 38,6. Родители вызвали скорую помощь. С подозрением на ротавирус ребенка вместе с мамой забрали в инфекционную больницу.

«На следующий день выяснилось, что у Артема COVID-19. Температура держалась еще несколько дней, ни кашля, ни насморка не было. Другие дети в палате жаловались на ломоту в теле. Перед выпиской у Артема взяли повторный ПЦР, он уже был отрицательный», — рассказала мать в интервью Ufa.aif.ru.

Москвичка Наташа Мышкина в тематической группе на Фейсбуке рассказала о том, как болели двое ее детей — 4 и 6 лет. После плановой сдачи ПЦР-теста у ребятишек обнаружили коронавирус.

«На следующий день температура поднимается до 39, начинается рвота пеной, тяжело дышать. Выглядит как приступ эпилепсии, страшно. Температура сбивается больше часа. Собираем вещи, едем в больницу своим ходом на машине, упакованные в множество масок. Сыну ставят капельницы, дают лекарства. Всю ночь температура держится на 37,5, далее уходит совсем. У дочери так и не было никаких симптомов. Позже выздоровел и сын», — поделилась Наташа.

«Вирус действительно «помолодел». Болеют дети всех возрастных категорий: и совсем малыши, и подростки. Мы не знаем, связано ли это с дельта-штаммом или с присоединением сезонной инфекции. Но сейчас у нас в большинстве случаев идут дети с высокой температурой, с признаками острой респираторной инфекции и диспепсическими расстройствами — болями в животе, рвотой, жидким стулом. И проявления мы видим уже через 72 часа, а не 14 дней, как ранее”, — рассказала заместитель главного врача по поликлинике уфимской детской больницы №17 Жанна Валеева.

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