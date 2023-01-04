Рыбаки застряли на озере в Костанайской области

Днем 3 января 2023 года в службу 112 поступил звонок с просьбой о помощи.

Двое рыбаков 1959 г.р. и 1967 г.р., прибывшие из Костаная в Сарыкольский район, из-за поломки микроавтобуса не смогли самостоятельно выехать из озера Сарыколь.

Тогда сотрудники Отдела по ЧС Сарыкольского района отправились на зимний водоем, расположенный в 10-и км. от районного центра. Сильная метель и плохая видимость затрудняла поиски рыбаков. В 18.56 спасатели нашли мужчин и на высокопроходимой технике Кунг-Камаз, взяв на буксир сломанный «бусик», доставили их в пункт обогрева, расположенный в административном здании акимата с. Сарыколь.

Другой вызов поступил 4 января в 01-33. Водители трех грузовых автомобилей оказались в снежном заторе на 237 км республиканской трассы «Жезказган-Петропавловск». Оставив технику, они отправились в сторону г. Аркалыка. Сотрудники подразделения оперативно-спасательного отряда г. Аркалыка обнаружили их на трассе в 50 км от оставленной техники.

Трех спасенных водителей сотрудники ОСО разместили в ближайшем пункте обогрева, в общеобразовательной школе села Жалгыстал, где граждан обеспечили горячим питанием и безопасным ночлегом.

Департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендует гражданам следить за метеорологическими сводками, не выезжать за пределы населенных пунктов при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах области.

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