Костанайские спасатели пришли на помощь рыбакам, застрявшим в снежном заносе. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Сегодня ранним утром, вблизи села Карасу, недалеко от озера Койбагар, легковой автомобиль, в котором находились двое мужчин, застрял в снежном заносе. Сильный ветер и низкая температура усугубляли ситуацию, создавая реальную угрозу для их жизни.

«Получив сигнал о помощи, дежурная смена спасателей оперативно выдвинулась на место происшествия. Используя специальную технику, спасатели эвакуировали автомобиль из сугроба и доставили рыбаков в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась», — говорится в сообщении ведомства.

ДЧС Костанайской области напоминает жителям о необходимости быть предельно осторожными при выезде за пределы города в зимний период. Важно заранее узнавать прогноз погоды, иметь при себе теплую одежду, запас топлива и заряженный телефон для связи.

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