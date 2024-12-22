Костанайские спасатели пришли на помощь рыбакам, застрявшим в снежном заносе. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Сегодня ранним утром, вблизи села Карасу, недалеко от озера Койбагар, легковой автомобиль, в котором находились двое мужчин, застрял в снежном заносе. Сильный ветер и низкая температура усугубляли ситуацию, создавая реальную угрозу для их жизни.
«Получив сигнал о помощи, дежурная смена спасателей оперативно выдвинулась на место происшествия. Используя специальную технику, спасатели эвакуировали автомобиль из сугроба и доставили рыбаков в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась», — говорится в сообщении ведомства.
ДЧС Костанайской области напоминает жителям о необходимости быть предельно осторожными при выезде за пределы города в зимний период. Важно заранее узнавать прогноз погоды, иметь при себе теплую одежду, запас топлива и заряженный телефон для связи.