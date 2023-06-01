Рыбных цех горел В Костанае

1 июня в Костанае на территории жилого массива Дружба по адресу ул. Молодежная 2 произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
В здании цеха по производству и переработке рыбной продукции случился пожар. Из-за знойной жары и порывистого ветра огонь распространился на площади 400 квадратных метров.
Причина пожара устанавливается. Ликвидация произведена в 11:44.
Всего в ликвидации были задействованы 29 человек личного состава, «Центра медицины катастроф», «Костанай-Су» и 10 единиц техники.
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