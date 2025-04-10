За год в Казахстане перестало функционировать почти 1,7 тыс. торговых площадок, передает LS.

В 2024 году в стране закрылось 18 рынков. На 1 января 2025 года в Казахстане насчитывалось 626 данных торговых площадок. А на начало 2024 года – 644.

Из данных Бюро нацстатистики видно, что большинство размещается в Туркестанской области – 106, но их число сократилось за год на 7%, или 8 рынков.

Далее следуют Актюбинская – 57 рынков (без изменений) и Алматинская области – 56 (-1,7%, или 1 ед.). При этом в Алматы за год таких торговых площадок стало больше – 45 (+18,4%, или 7 ед.).

Отметим, что больше рынков стало еще в трех областях: Кызылординской, Западно-Казахстанской, Абай. Не изменилось количество в Актюбинской, Мангистауской области и Шымкенте. Во всех остальных регионах заметно сокращение.

В Астане функционирует 25 рынков, что на два меньше, чем в 2023 году.

Помимо рынков, в прошлом году закрылось 630 киосков по Казахстану. Если на 1 января 2024 года действующими являлись 11,2 тыс. таких точек, то на начало этого года – уже 10 590.

Больше всего киосков работает в Шымкенте – 2,2 тыс. (+2,5%) и Туркестанской области – 2,1 тыс. (-20,1%).

Более тысячи данных торговых точек открыто также в Мангистауской (1,4 тыс.), Абай (1,2 тыс.) и Жамбылской областях (1,1 тыс.). Там их количество за год не сильно изменилось за год: +0,6%, +0,3%, -0,9% соответственно.

В Алматы стало на четыре киоска больше – 420 ед. (+0,9%), а в Астане – на один меньше, 35 ед. (-2,7%).

Что касается торговых палаток и павильонов, то их количество также сократилось: с 13,1 тыс. на 1 января 2024-го до 12,1 тыс. на 1 января 2025-го.

Интересно, что рекордное количество таких точек продаж закрылось в Павлодарской (сокращение с 699 до 109 ед., -6,4 раза), Северо-Казахстанской (с 399 до 97 ед., -4,1 раза) и Акмолинской областях (с 44 до 20 ед., -2,2 раза).

Кроме того, из данных статагентства следует, что в Туркестанской области палаток и павильонов стало больше сразу в пять раз (715). За год прибавилось 572 точки.

В городах-миллиониках динамика изменения не такая резкая. В Алматы на начало этого года функционировало 1,7 тыс. торговых палаток и павильонов (+1,4%), в Астане – 211 (+3,9%), в Шымкенте – 94 (+11,9%).

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