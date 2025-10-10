В середине сентября 2025 года эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов предложил полностью запретить перевод автомобилей на газ, назвав бесконтрольную установку газобаллонного оборудования (ГБО) угрозой безопасности. После его заявления разгорелась дискуссия: нужен ли тотальный запрет или достаточно навести порядок и ужесточить контроль.
Редакция inbusiness.kz направила запросы в МВД, Минтранс и Минторговли и интеграции, чтобы выяснить, рассматривается ли в стране запрет на переоборудование под газ и какие меры уже приняты.
Законодательная база и что считается переоборудованием
Установка ГБО подпадает под требования техрегламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств» и национального стандарта СТ РК 1418 «Автотранспортные средства. Внесение изменений в конструкцию». Переоборудованием признаётся любое изменение конструкции, не предусмотренное заводом-изготовителем, если оно влияет на безопасность дорожного движения.
Как легализовать ГБО: обязательные шаги
-
Подать заявление в УАП/ДТИ для получения разрешения на переоборудование.
-
Получить письменное разъяснение порядка работ от УАП/ДТИ.
-
Установить ГБО на сертифицированной СТО и оформить документы (акт, паспорта на оборудование и т. п.).
-
Пройти оценку соответствия в аккредитованной испытательной лаборатории.
-
Пройти обязательный техосмотр.
-
Получить в УАП/ДТИ свидетельство о соответствии требованиям безопасности.
-
Обратиться в спецЦОН для внесения отметок и выдачи нового СРТС.
Сколько авто уже на газе
По данным МВД, на 1 сентября 2025 года в Казахстане зарегистрировано 727 078 автомобилей с ГБО: 688 768 легковых, 24 062 грузовых и 14 248 автобусов и микроавтобусов.
По оценке Олжаса Байдильдинова, как минимум ещё около 100 тысяч машин переоборудованы «в обход» процедур — это дешевле на 30–50 тысяч тенге и не требует прохождения всех инстанций. Эксперт настаивает на полном запрете «переделки» и предлагает закрепить для уже газифицированных авто техосмотр не реже раза в полгода, а также повысить для них налог и страховые платежи.
Позиция МВД: запрета не планируется, ответственность — есть
В ответ на официальный запрос МВД сообщило: вопрос о введении запрета на установку ГБО не рассматривается. Ведомство напоминает об обязательных требованиях ТР ТС 018/2011: наличие паспорта на каждый баллон, периодические испытания в уполномоченных организациях, свидетельства о соответствии и предъявление полного пакета документов при техосмотре. Станции установки обязаны применять сертифицированные комплектующие и работать в соответствии со СТ РК 1418-2018. За управление авто, переоборудованным без разрешения, предусмотрена ответственность по ч. 7 ст. 590 КоАП РК.
Что изменится с 2027 года
Комитет техрегулирования Минторговли и интеграции сообщил о совместном плане мер по борьбе с нелегальной установкой ГБО. Минтранс подготовил проект приказа, который упорядочит правила установки и эксплуатации: вводит минимальные требования и критерии к сервисам и закрепляет обязательность их сертификации через ссылку на стандарт СТ РК 3.55-2004 «Порядок сертификации услуг по ТО и ремонту автомототранспортных средств». Проект направлен на согласование; при утверждении нормы вступят в силу с 1 января 2027 года. Переходный период нужен, чтобы рынок и госорганы успели подготовиться.
Что это значит для автовладельцев
Речь не о запрете перевода на газ, а о выводе рынка из «серой зоны» и усилении контроля за безопасностью. Пока остаются открытыми вопросы — потребуется ли переаккредитация уже действующим сервисам и изменятся ли требования к нынешним владельцам авто с ГБО. Очевидно одно: с 2027 года сегмент установки и эксплуатации ГБО будет работать по более жёстким и стандартизированным правилам.
