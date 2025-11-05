В период с 1 сентября по 3 ноября средняя стоимость аренды квартир в стране снизилась на 4%. По данным Krisha.kz, на начало ноября средняя ставка составила 3 528 тг за кв. м в месяц. Максимальные цены — в Алматы (6 154 тг/кв. м), минимальные — в Туркестане (2 128 тг/кв. м), передает krisha.kz

Где падение сильнее всего

Караганда, Актау, Кызылорда: минус 9% за два месяца — самое заметное снижение среди крупных городов.

Астана и Алматы: минус 3%.

Шымкент: минус 1%.

Усть-Каменогорск — единственный город с ростом: плюс 4%.

Разрыв между регионами остаётся значительным: за стоимость «однушки» в Алматы в ряде областных центров можно арендовать как минимум две квартиры — и ещё останется на «коммуналку».

Районы-лидеры по цене в мегаполисах

Алматы. Дороже всего жильё в Бостандыкском, Алмалинском и Медеуском районах:

— 1-комнатные — от 260 тыс. тг/мес.;

— 3-комнатные — до 650 тыс. тг/мес.

Более доступные варианты — в Жетысуском и Турксибском районах (от 180 тыс. тг/мес.).

Астана. Максимальные ставки — в Есильском районе:

— 1-комнатные — от 240 тыс. тг/мес.;

— 3-комнатные — до 550 тыс. тг/мес.

Самые низкие — в Сарыаркинском районе (от 190 тыс. тг/мес.).

Посуточная аренда: без изменений

Средние цены за последний месяц не менялись:

— Астана — около 15 000 тг/сутки;

— Алматы — около 19 000 тг/сутки.

Примечание: значения по долгосрочной аренде указаны как средняя запрашиваемая цена за кв. м в месяц по данным Krisha.kz на 1 сентября — 3 ноября 2025 года.

* Использована средняя медианная цена по большинству объявлений, без учёта слишком дорогих и дешёвых вариантов.

