В период с 1 сентября по 3 ноября средняя стоимость аренды квартир в стране снизилась на 4%. По данным Krisha.kz, на начало ноября средняя ставка составила 3 528 тг за кв. м в месяц. Максимальные цены — в Алматы (6 154 тг/кв. м), минимальные — в Туркестане (2 128 тг/кв. м), передает krisha.kz
Где падение сильнее всего
- Караганда, Актау, Кызылорда: минус 9% за два месяца — самое заметное снижение среди крупных городов.
- Астана и Алматы: минус 3%.
- Шымкент: минус 1%.
- Усть-Каменогорск — единственный город с ростом: плюс 4%.
Разрыв между регионами остаётся значительным: за стоимость «однушки» в Алматы в ряде областных центров можно арендовать как минимум две квартиры — и ещё останется на «коммуналку».
Районы-лидеры по цене в мегаполисах
Алматы. Дороже всего жильё в Бостандыкском, Алмалинском и Медеуском районах:
— 1-комнатные — от 260 тыс. тг/мес.;
— 3-комнатные — до 650 тыс. тг/мес.
Более доступные варианты — в Жетысуском и Турксибском районах (от 180 тыс. тг/мес.).
Астана. Максимальные ставки — в Есильском районе:
— 1-комнатные — от 240 тыс. тг/мес.;
— 3-комнатные — до 550 тыс. тг/мес.
Самые низкие — в Сарыаркинском районе (от 190 тыс. тг/мес.).
Посуточная аренда: без изменений
Средние цены за последний месяц не менялись:
— Астана — около 15 000 тг/сутки;
— Алматы — около 19 000 тг/сутки.
Примечание: значения по долгосрочной аренде указаны как средняя запрашиваемая цена за кв. м в месяц по данным Krisha.kz на 1 сентября — 3 ноября 2025 года.
* Использована средняя медианная цена по большинству объявлений, без учёта слишком дорогих и дешёвых вариантов.
