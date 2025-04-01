Сегодня костанайский рынок «Салтанат» начали демонтировать. Напомним, прошлым летом аким Костаная заявил о том, что эту часть города будут возравращать в госсобственность, чтобы дорогу сделать доступной для транспорта, а тротуары для пешеходов.

Совсем скоро эта часть улицы Шевченко будет передана в государственную собственность. Напомним, что летом прошлого года глава областного центра заявил о том, что торговые ряды снесут, а улицу откроют для движения транспорта. Здесь проведут средний ремонт, из бюджета выделено 92 миллиона тенге.

«В границах мы будем делать от улицы Алтынсарина до Байтурсынова, мы ее сделаем 14 метров, она будет четырёхполосная по обеим сторонам у нас будет тротуары из брусчатки шириной два метра. И, также продолжим обновление тротуара и полотна от Байтурсынова до Баймагамбетова и от Баймагамбетова до улицы Козыбаева», — сообщил главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Чингис Омаров.

На сегодня с собственником земли достигнута договоренность и ему будет выплачена компенсация почти в 62 миллиона тенге. Что касается предпринимателей, то до 1 марта они должны были освободить рынок. Но, как можно заметить, это сделали еще не все. Например, Бану Шушанина начала собирать свой товар буквально на днях. Женщина торгует здесь уже больше 15 лет. Расставаться с наработанным местом, признается коммерсант, очень тяжело. О том, что ей нужно съехать, она узнала неделю назад, когда пришло уведомление.

«Нет, место не нашли. Вот это вот теперь всю обувь мы будем вывозить к себе домой и потом уже будем только искать место. — До 15 апреля вы успеете? — Нет, конечно. А, убрать контейнеры? Будем стараться, детей будем подсоединять, потому что мы сами, допустим, это вот очень сложно убрать!», — поделилась Бану Шушанина.

Вадим Горбачев тоже торгует здесь много лет. Продает мужчина в основном что-то по мелочи, у него, отмечает предприниматель, можно найти все: от товаров для дома до спортивного инвентаря. Готовиться к переезду с рынка предприниматель начал еще три месяца назад, и тогда же нашел себе новую торговую точку в центре города. Сегодня он собирает оставшиеся вещи.

«Стоим работаем, новое место обживаем. Тяжело, конечно, с переездом, но надо, надо двигаться вперед за будущим. Думаю, все нормально будет. Здесь я 18 тысяч платил аренду, там буду 100, соответственно площадь у меня будет больше в три раза этого бутика. Жалко расставаться с насиженного места, постоянные клиенты у меня здесь» — говорит Вадим Горбачёв.

Раньше на рынке «Салтанат» работало свыше 300 коммерсантов. По словам предпринимателей, на сегодня больше половины их коллег съехали. Чингис Омаров отметил, что к работам приступят после полного демонтажа торговых рядов. На сегодня подрядчик, который будет осуществлять ремонт дороги и тротуаров, уже определен.

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