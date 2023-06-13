Рынок жилья в Казахстане падает — аналитика

Количество сделок на рынке жилья упало почти на 20 процентов в мае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на канал DATA HUB.

В аналитическом Telegram-канале Первого кредитного бюро сообщили, что в мае в Казахстане было совершено 25,6 тысячи сделок купли-продажи жилья. Это на 5,9 тысячи меньше, чем месяцем ранее. Если в апреле аналитики отмечали резкий рост числа сделок, то теперь показатель откатился к среднемесячному уровню января-марта 2023 года — 24,2 тысячи.

Число сделок снизилось во всех регионах. В Алматы снижение произошло на 1,3 тысячи, число сделок составило 4,3 тысячи. В Астане число сделок составило 3,7 тысячи и они также упали более чем на 1 тысячу в сравнении с апрелем. Наибольшее снижение также наблюдалось в Мангистауской (1,6 тысячи сделок в мае) и Карагандинской областях (2,4 тысячи сделок в мае).

Год назад на рынок жилья перестали поступать пенсионные накопления, что привело к его охлаждению. Но даже тогда показатель был значительно выше — 30,5 тысячи сделок.

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