Аким Костаная Марат Жундубаев встретился с предпринимателями «Наримановского рынка» и «Салтанат». Они обсудили планы по предстоящим работам на рынках.

Акимат Костаная намерен вернуть в государственную собственность участок улицы Шевченко, который сейчас находится в частной собственности. Об этом заговорили еще весной. На месте «Наримановского рынка» по плану появится школа.

«Я понимаю их просьбы, требования, но там решение вопроса только такое будет. Нужно будет искать новые рабочие места рынку «Салтанат» и «Наримановскому рынку». То есть с 1 апреля будут работы проводиться там. По «Наримановскому рынку», вы знаете — там мы сейчас проектируем школу. Поэтому всё объяснил людям. Мы создали штаб. Отдел предпринимательства возглавляет. Мы будем по трудоустройству, по рабочим местам, которые у нас сегодня свободные есть в рынках, мы будем их информировать об этом. Так договорились», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

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