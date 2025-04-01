28 февраля предприятие заявило о том, что хочет пересмотреть свои тарифы, в связи с тем, что у них на балансе появились две новых котельных. Еще одной причиной стало увеличение заработных плат сотрудникам. Тогда, компания запросила повысить стоимость своих услуг на 4,5%

В начале этого года на баланс костанайской теплоэнергетической компании перешли две котельные. Одна в микрорайоне «Береке», другая в «Алтын Армане». Расходы у предприятия увеличились, поэтому КТЭК направила заявку в департамент регулирования естественных монополий о пересмотре действующих тарифов для всех категорий насления с ростом в 4,5%.

«По результатам рассмотрения департаментом принято решение с вводом в действие с 1 апреля тарифа с учетом роста на 2,6%, при этом населения рост тарифов не затронут, он остался на прежнем уровне, который действовал с 1 января 2025 года», — говорит заместитель руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области Ильяс Елемисов.

В теплокомпании рассказали, что расходная часть по тарифной смете у них выросла на 830 миллионов тенге. А содержание новых малых котельных требует около 160 миллионов тенге. И еще одной причиной роста тарифов стали расходы по заработной плате, они увеличились на 585 миллионов тенге, а вместе с этим возросли и налоговые отчисления.

«В частности по услугам теплоснабжения для таких групп потребителей, как население, тариф не изменится, соответственно, плата тоже не изменится за квадратный метр для потребителей, не имеющих приборов учета. Она как была 220 тенге, так и сохранится», — объяснил директор КТЭК Азамат Аужанов.

С 1 апреля юридические лица будут платить больше на 1.6%, а тариф бюджетных организаций вырос сразу на 4,5%.

«В первую очередь, задача уполномоченного органа это соблюдение баланса между потребителем и субъектом естественных монополий, в то же время департамент не намерен увеличивать убыточность предприятия. В этой связи субъект естественных монополий воспользовавшись своим правом по изменению тарифа до окончания его срока действия на основании обосновывающих материалов, департаментом принято соответствующее решение», — отметил Ильяс Елемисов.

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