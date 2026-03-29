С 1 апреля в Казахстане разрешат повышать тарифы на коммунальные услуги

С 1 апреля у поставщиков коммунальных услуг в Казахстане появится возможность пересматривать тарифы. Завершается действие моратория, введённого в октябре 2025 года.
Вопросы предстоящего повышения обсудили на круглом столе в Комитете по регулированию естественных монополий, сообщает krisha.kz
После отмены моратория компании смогут подавать заявки на увеличение тарифов на основные коммунальные услуги — тепло, электроэнергию, воду, газ, а также вывоз мусора и обслуживание лифтов.
При этом власти подчёркивают, что рост будет постепенным и не приведёт к резким скачкам цен.
Ожидается, что сразу с 1 апреля тарифы не изменятся. Сначала поставщики должны направить заявки в профильные департаменты, после чего начнётся их рассмотрение. В ускоренном порядке по программе «Тариф в обмен на инвестиции» этот процесс занимает около 40 дней, в стандартном режиме — до 90 дней. Первые заявки могут поступить уже в апреле, а изменения — ближе к июню.
В первую очередь пересмотр тарифов возможен в регионах с высокой степенью износа коммунальной инфраструктуры. Среди них называют северные, восточные и западные области страны, а также Акмолинскую область.
Точные параметры роста пока не определены, однако тарифы не должны превышать уровень инфляции, который в этом году прогнозируется в пределах 9–12%.
Кроме того, рассматривается внедрение так называемого сквозного тарифообразования — когда изменение стоимости электроэнергии будет напрямую отражаться на тарифах на воду, тепло и другие услуги.
