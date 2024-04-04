С 1 апреля в Костанае вырос тариф на электроэнергию

В феврале этого года Костанайский энергоцентр обратился в антимонопольное ведомство с заявкой на повышение предельной цены на свои услуги. Одна из причин для обращения — увлечение стоимости электроэнергии у единого поставщика с 10 до 12 тенге. Вторая причина — повышение заработной платы сотрудников.

КЭЦ просил повысить тариф для населения на 40%. Департамент заявку рассмотрел, и согласовал повышение тарифа для населения только на 20%. Новая стомость действует уже с 1 апреля. Но такая цена на тариф продлится не долго.

«Помимо гарантирующих поставщиков услуги по электроснабжению также оказывают и нерегулируемые электроснабжающие организации. Это порядка 17 организаций, которые в основном оказывают услуги для юр.лиц. В связи с тем, что действие лицензии будет приостановлено, также ожидается перезаключение договоров, которые уже заключили бюджетные организации с нерегулируемыми элеткроснабжающими организациями. То есть весь объем перейдет к гарантирующим поставщикам. Основную долю займет Костанайский энергоцентр», — объясняет руководитель отдела ДКРЕМ Костанайской области Ильяс Елемисов.

По словам Ильяса Елемисова, заключить договоры на обслуживание с нерегулирующими электрообслуживающими организациями теперь сделать будет невозможно, объем электроэнергии перейдет к гарантирующим поставщикам, в области их пять ТОО «КЭЦ», ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания», ПХО Лисаковскгоркоммунэнерго, КГП «Костанайюжэлектросервис», ГКП «Житикаракоммунэнерго». За счет этого через два месяца тариф снизится, приблизительно на 20%.

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