С 1 декабря в Казахстане открывается возможность оформлять автомобили в лизинг — долгосрочную аренду на 2–5 лет с ежемесячными платежами, при которой машина остаётся в собственности лизинговой компании. Специалисты костанайского автодилера «Автодом Костанай» пояснили ключевые отличия и порядок оформления.

Чем лизинг отличается от автокредита

По словам руководителя отдела продаж «Автодом Костанай» Романа Гринькова, классический автокредит предполагает более высокий первоначальный взнос, все расходы на обслуживание — на клиенте, а автомобиль сразу оформляется в его собственность. Лизинговые компании предлагают минимальный первоначальный взнос и схожие ежемесячные платежи, но без выкупа: автомобиль числится на балансе лизингодателя и ставится на учёт на него.

Как проходит оформление

Процедура проста: клиент выбирает автомобиль и получает коммерческое предложение у дилера, затем обращается в несколько лизинговых компаний для сравнения условий. Срок рассмотрения заявки зависит от внутренних регламентов — от одного дня до двух недель. После одобрения лизингодатель запрашивает пакет документов и заключает договор.

Спрос на финансирование авто остаётся высоким

Спрос на автокредиты в стране стабильно высок: по данным Нацбанка, в третьем квартале число заявок на автозаймы значительно превысило ипотечные. По оценке дилеров, в ноябре продажи автомобилей выросли почти на 20%, к концу года ожидается дальнейший рост. Лидеры спроса — доступные седаны и бюджетные кроссоверы.

Когда заработают точные условия

По лизингу для физлиц параметры программ (ставки, аванс, сроки и выкупные опции) ещё уточняются. Дилеры предполагают, что полноценные предложения на рынке появятся к январю 2026 года. Пока потенциальным клиентам рекомендуют заранее выбрать модель, запросить коммерческие предложения и параллельно подать заявки в несколько лизинговых компаний, чтобы сравнить условия.

