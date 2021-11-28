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С 1 декабря полицейские могут штрафовать автовладельцев за летние шины, передает informburo.kz
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Технический регламент транспортных средств «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает использовать летние покрышки в зимний период и шипованные – летом, а кроме того, вводит ограничение по остаточной глубине протектора покрышек.
Согласно документу, на летней резине высота протектора должна быть не менее 1,6 мм, а зимней – 4 мм. Колеса должны иметь маркировку знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинками внутри, а также маркировки “М+S”, “M&S” и “M S”. Если на всесезонных шинах имеются эти маркировки, то зимой на них ездить можно. В противном случае такая резина будет запрещена.
За несоответствие шин сезону предусмотрен штраф в размере 5 МРП. Но по нормативному документу зимний период включает в себя только декабрь, январь и февраль. Поэтому сотрудники полиции вправе наказывать за езду на неправильной резине только в зимние месяцы.
А пока стражи порядка могут проверять резину на соответствие требованиям регламента лишь во время остановки за какое-либо нарушение ПДД или на постах, но наказывать до 1 декабря никого не могут – только предупреждать.
Полицейские напоминают, что важно также соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию между автомобилями, которая поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге
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