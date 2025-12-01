1 декабря 2025 года в ряде регионов Казахстана ожидаются осадки — дождь и снег, гололёд. Водителям рекомендуют заранее подготовить автомобили и перейти на зимние шины.

С 1 декабря по 28 февраля движение на летней резине запрещено. По требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» в зимний период (декабрь–февраль) автомобили должны быть укомплектованы зимними шинами на всех колёсах.

За использование летних шин зимой предусмотрена ответственность:

первичное нарушение — штраф 5 МРП (19 660 тенге в декабре 2025 года; 21 625 тенге в январе и феврале 2026-го);

повторное нарушение в течение года — 20 МРП (78 640 тенге в декабре; 86 500 тенге в январе–феврале).

В начале зимы число ДТП традиционно растёт не только из-за сложных погодных условий, но и из-за технической неподготовленности машин. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, учитывать увеличенный тормозной путь, планировать маршрут с запасом времени и по возможности воздерживаться от поездок при ухудшении погоды.

