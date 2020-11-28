С 1 декабря в области начнутся рейды по предотвращению отстрела сайгаков

С начала года в Костанайской области выявлено 4 факта браконьерства и незаконный отстрел 19 сайгаков. Так что уже со следующей недели в регионе начнется зимний этап профилактического мероприятия «Сайгак». Сотрудники теринспекции лесного хозяйства и животного мира, а так же полиции будут объезжать южные районы области, чтобы предотвратить факты охоты на этих диких животных, передает alau.kz

В Казахстане продолжаются мероприятия по сохранению и увеличению популяции сайгаков. В этом году из-за пандемии провести авиаучет численности не было возможности. Но с 1 по 31 декабря в нашем регионе начнется второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Сайгак». Мобильные группы из числа сотрудников теринспекции лесного хозяйства и животного мира, полиции и других служб будут усиленно работать по области и предотвращать факты браконьерства.

«Акция в нашей области проводится на территориях Джангельдинского, Амангельдинского, Наурзумского, Карасуского, Камыстинского, Аулиекольского районов и на землях подчиненных акимату города Аркалык. То есть южная часть области, где находится ареал обитания этого вида животных», — поделился руководитель отдела Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Боранбай Айткужин.

Стоит отметить, что первый этап — весенний проводился с апреля по май. Тогда специалистами было возбуждено 1 уголовное дело по статье 339 УК РК за незаконный отстрел 14 сайгаков. По этой статье грозит лишение свободы до 7 лет. А еще 25 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил охоты.

«Если говорить о фактах браконьерства в целом, в этом году на территории области именно по сайгакам, то надо сказать, что зарегистрировано 4 факта браконьерства и 1 факт незаконной перевозки рогов. Всего отстрелено незаконно 19 сайгаков», — указал Боранбай Айткужин.

Конечно, в сравнении с прошлогодними показателями идет снижение. Тогда, незаконно было отстреляно 75 голов сайги. Но, как указывают специалисты, цифры по браконьерству остаются неутешительными. Браконьеров не пугает даже ответственность, которая следует за охоту на сайгаков.

«За незаконно отстрелянную особь сайгака возмещается ущерб в пользу государства, сумма составляет 4 млн 167 тысяч тенге. Это только ущерб. В случае возбуждения уголовного дела по этому факту, суд рассматривает и выносит решение начинается от ограничения свободы и заканчивается лишением свободы», — добавил Боранбай Айткужин.

Также напомним, что сайгак в Казахстане не включен в Красную книгу и официально относится к охотничьим видам животных. Но из-за угрозы уничтожения, охота на него в стране запрещена. Запрет на отстрел сайгаков, пользование сайгаками, их частями и дериватами был установлен еще в 2015 году на 5 лет. В этом году он был продлен до 2023 года.

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