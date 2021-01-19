С 1 февраля и до конца года вакцину от «ковид» получат 6 миллионов казахстанцев

С 1 февраля казахстанцев начнут прививать от коронавируса. В числе первых, кто получит препарат, представители групп риска. Среди них медики, преподаватели, полицейские, люди с хроническими заболеваниями и другие, передает alau.kz

Массовая вакцинация от коронавируса в Казахстане начнется с применения российского препарата «Спутник V». О том, когда зарубежную вакцину начнут вводить казахстанцам, сегодня сообщил министр здравоохранения.

«19 января 2021 года планируется подписание договора между Карагандинским фарм комплексом и Российским фондом прямых инвестиций на поставку первой партии 20 тысяч доз вакцин «Спутник V». 20 января планируется выдача разрешения на разовый ввоз, направление данных писем в «СК-Фармация» для проведения закупа по спец.порядку. В дальнейшем к 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения»,- сообщил на заседании Правительства Алексей Цой, министр здравоохранения.

Вакцинацию планируют проводить поэтапно для разных групп населения. Начиная с февраля, ее получат медики, которые работают в инфекционных больницах, скорой медицинской помощи, отделениях реанимации, первичной медико-санитарной помощи, приемных покоях больниц, а также сотрудники санэпидслужбы. Всего около 100 тысяч человек, которые составят первую группу вакцинируемых. А уже начиная с весны препарат станут вводить представителям других групп риска.

«На втором этапе педагоги, общеобразовательных школ, СУЗы, ВУЗы, работники ведомственных медицинских служб. Порядка 150 тысяч человек с марта текущего года. На третьем этапе педагоги школ-интернатов, детские дошкольные учреждения, студенты, лица с хроническими заболеваниями – 600 тысяч человек с апреля месяца»,- перечислил Алексей Цой.

В мае вакцину получат сотрудники МВД, МЧС, КНБ, министерства обороны, мед.работники других стационаров, персонал детских дошкольных учреждений а также продолжится вакцинация людей с хроническими заболеваниями. В июне к ним присоединяться сотрудники детских закрытых учреждений, контингент и персонал медико-социальных учреждений. С июля по декабрь привьют оставшиеся группы риска. Всего в Казахстане за 2021 год вакцинируют 6 миллионов человек. Ожидается, что такой шаг позволит улучшить ситуацию с распространением COVID-19 в нашей стране.

«Вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта этого года. По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до 3 тысяч случаев в сутки. Максимальная занятость коечного фонда может достичь 24 тысячи коек. Тем не менее, введение жестких карантинных мер при данном сценарии не планируется»,- озвучил министр здравоохранения.

Если за первое полугодие, как и запланировано привьют 2 миллиона казахстанцев, то по словам министра, это сократит число новых случаев «ковида» на 40 тысяч. Учет всех вакцинируемых будет вестись электронно. Данные об этом попадут в информационную систему министерства здравоохранения.

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