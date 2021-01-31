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С 1 февраля в Казахстане начнется вакцинация от COVID-19

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По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартует кампания по добровольной вакцинации «Спутник V», сообщает zakon.kz.

На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин «Спутник V» в страну.

В целом, в феврале Карагандинским фармацевтическим комплексом будет поставлено 112 тыс. доз вакцин, в марте — 150 тыс., с апреля по июнь – ежемесячно по 600 тыс. доз.

Также с апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in в объеме 75 тыс. доз с ежемесячным увеличением до 500 тыс. доз.

В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения — медицинские работники, полицейские, военнослужащие и др.

К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.

Противопоказания к введению вакцины

  • гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
  • тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
  • беременность и период грудного вскармливания
  • возраст до 18 лет и старше 65 лет

Противопоказания для введения второго компонента вакцины:

тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура 40°С и т.д.) на введение компонента I вакцины.

Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача.

По стране проведена проверка готовности прививочных пунктов, утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, обучено более 2 тысячи медицинских работников.МВК по нераспространению COVID-19

Следует отметить, что только вакцинация может предотвратить дальнейшее распространение коронавируса и является единственной альтернативой введения в стране жесткого локдауна.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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