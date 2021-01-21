С 1 февраля в Казахстане перестанут принимать банкноты «с рукой»

фото из открытых источников
В Национальном банке Казахстана напомнили, что с 1 февраля 2021 года завершается срок приема и замены банкнот номиналом 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года «с рукой», передает Tengrinews.kz.
«После 1 февраля 2021 года филиалы Национального банка перестанут принимать и обменивать банкноты номиналом 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года. В этой связи просим граждан до 1 февраля 2021 года обратиться в ближайший филиал для замены указанных банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты», — цитирует пресс-служба Нацбанка директора департамента наличного денежного обращения НБК Жомарта Кажмуратова.
При возникновении вопросов казахстанцев просят обращаться в контакт-центр Национального банка по номеру 1477.
Ранее сообщалось, что Нацбанк продлил обмен банкнот для физических лиц до 1 февраля 2021 года.
Как отметили в пресс-службе, решение о продлении срока было принято в связи с обращениями от населения. Некоторые граждане, по данным НБ, по тем или иным причинам не успели вовремя обменять старые банкноты.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области