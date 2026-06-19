С 1 июля цены на газ в Казахстане вырастут на 33%

С 1 июля в Казахстане в среднем на 33% вырастут оптовые цены на товарный газ. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Қайырхан Тұтқышбаев.
По его словам, повышение коснётся именно оптовых цен. Для каждого региона предусмотрены отдельные показатели роста.
В Министерстве энергетики объясняют необходимость пересмотра тарифов задачами по развитию газовой отрасли и модернизации инфраструктуры.
«Нам эту сферу надо делать более инвестпривлекательной. Данные меры необходимы, чтобы мы могли своевременно обновлять газовую инфраструктуру, соответствовать экономическим аспектам. Здесь вопрос индексации, инфляции», — отметил Қайырхан Тұтқышбаев.
По словам вице-министра, без повышения цен дальнейшее развитие отрасли будет затруднено. Также одним из приоритетов остаётся укрепление национальной компании QazaqGaz.
Вместе с тем в ведомстве заверили, что будут проводить работу для того, чтобы повышение не привело к резким скачкам цен для населения.
«Мы также хотим, чтобы наше население умело бережливо использовать газ. Чтобы для физических лиц не было резких скачков, министерство со своей стороны работу будет проводить», — подчеркнул вице-министр.
Новые оптовые цены начнут действовать с 1 июля.
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