USD 487.73 EUR 558.99 RUB 6.63

С 1 июля цены на газ в Казахстане вырастут на 33%

— Сегодня, 16:55
Изображение для новости: С 1 июля цены на газ в Казахстане вырастут на 33%

pixabay.com


С 1 июля в Казахстане в среднем на 33% вырастут оптовые цены на товарный газ. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Қайырхан Тұтқышбаев.

По его словам, повышение коснётся именно оптовых цен. Для каждого региона предусмотрены отдельные показатели роста.

В Министерстве энергетики объясняют необходимость пересмотра тарифов задачами по развитию газовой отрасли и модернизации инфраструктуры.

«Нам эту сферу надо делать более инвестпривлекательной. Данные меры необходимы, чтобы мы могли своевременно обновлять газовую инфраструктуру, соответствовать экономическим аспектам. Здесь вопрос индексации, инфляции», — отметил Қайырхан Тұтқышбаев.

По словам вице-министра, без повышения цен дальнейшее развитие отрасли будет затруднено. Также одним из приоритетов остаётся укрепление национальной компании QazaqGaz.

Вместе с тем в ведомстве заверили, что будут проводить работу для того, чтобы повышение не привело к резким скачкам цен для населения.

«Мы также хотим, чтобы наше население умело бережливо использовать газ. Чтобы для физических лиц не было резких скачков, министерство со своей стороны работу будет проводить», — подчеркнул вице-министр.

Новые оптовые цены начнут действовать с 1 июля.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.