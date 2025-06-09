С 1 июля изменятся правила въезда в Россию для иностранцев





С 1 июля 2026 года для иностранных граждан, въезжающих в Россию по безвизовому режиму, вводится новое требование. Перед поездкой им необходимо будет воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги RuID», сообщает РИА новости.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

По его словам, через приложение иностранцы должны будут заранее подать заявление на въезд. Сделать это необходимо не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

Как отметил депутат, новая мера позволит российским властям заранее получать информацию о цели поездки, сроках пребывания и при необходимости принимать решение о возможном отказе во въезде.

При этом нововведение не распространяется на граждан Беларуси, детей младше шести лет, дипломатов, владельцев служебных паспортов и членов официальных делегаций.

По мнению Гусева, цифровой порядок предварительного уведомления повысит прозрачность миграционных процессов, поможет эффективнее бороться с нелегальной миграцией и сделает процедуру въезда более понятной для добросовестных иностранных граждан.

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