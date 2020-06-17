С 1 июля не все жители области смогут получать полную медпомощь

С 1 июля больше 100 тысяч жителей области не смогут планово госпитализироваться, получать бесплатно дорогостоящие операции и обследования. Все потому, что заканчивается льготный период, когда все жители были условно застрахованными. Теперь в медорганизациях все будут поделены на застрахованных и нет, сообщает alau.kz

С 1 июля в Казахстане начнет дейстовать система обязательного медицинского страхования. То есть все услуги будут оказываться в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и страховки. Внедрение этой системы несколько раз переносилось. И сейчас все жители, независимо от того платили или нет считаются условно застрахованными. Но уже через две недели часть граждан может не получить некоторые услуги. К примеру, это чуть больше 30 тысяч жителей области за которых работодатели платили нерегулярно.

«За них нерегулярно поступают, то есть не ежемесячно поступают платежи. Если так будет продолжаться, то они могут потерять статус застрахованности. Поэтому я через вас хотела обратиться ко всем работодателям, чтобы оплата производилась своевременно, до 25 числа следующего за отчетным»,- говорит директор КФ «Фонд обязательного медицинского страхования» Сауле Аймухамбетова.

А вот работодателю за это грозит штраф от налоговой. Кроме того статус застархованности могут потерять те кто не оплачивал внос в течение трех месяцев. Сюда входят и предприниматели. Они кстати могут взнос оплатить двумя способами. Это 5 процентов от 1 минимальной заработной платы, 2125 тенге, либо ЕСП — 1 МРП, 2651 тенге для жителей города, а для сельских в два раза меньше. Но как отметила Сауле Аймухамбетова, в апреле плательщиков ЕСП стало в 15 раз больше, поскольку они могли получить соцвыплату в размере 42500. Теперь же для участия в ОСМС им необходимо регулярно оплачивать взнос. С 2017 года от жителей области в фонд медстрахования поступило почти 14 млрд тенге.

«За 2020 год уже 3,8 млрд тенге, за 714 тысяч жителей нашей области. Это хотя бы один раз поступали денежные взносы. А вот уже регулярно поступают у нас взносы за 643 тысячи, то есть порядка 90 тысяч человек у нас выпадают»,- сказала Сауле Аймухамбетова.

И еще около 100 тысяч, это те кто вообще не участвует в системе ОСМС, то есть ни разу не оплатил взнос. Всем этим жителям для того чтобы стать застрахованными необходимо оплатить взносы за период с 1 января, то есть 6 месяцев. Кто этого не сделает не сможет планово госпитализироваться, бесплатно получать дорогостоящее лечение.

«Это КТ, МРТ. Вы сами понимаете, КТ если оно стоит около 20 тысяч тенге за один сеанс, то при этом, если вы уплачиваете 1 МРП, то есть 2651 тенге. То в этом случае вы получаете эту услугу в полном объеме и бесплатно по направлению врача»,- пояснила Сауле Аймухамбетова.

Незастрахованные жители, же со следующего месяца смогут получить только первичную медико-санитарную помощь, стационарную помощь, скорую помощь.

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