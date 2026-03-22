С 1 июля новая Конституция официально вступит в силу — Токаев

— Сегодня, 10:35
Фотография Натальи Луговской/alau.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обновлённая Конституция принята прежде всего в интересах подрастающего поколения и станет ориентиром для развития молодежи.

По словам главы государства, в начале недели он подписал Основной закон, а также указ о мерах по реализации его положений. Новая Конституция официально вступит в силу с 1 июля.

Новый государственный праздник

Президент сообщил, что День Конституции будет отмечаться ежегодно 15 марта — в дату проведения референдума, на котором граждане поддержали изменения.

Активная роль молодежи

Токаев подчеркнул, что общенациональное голосование продемонстрировало высокий уровень активности и зрелости молодежи. По его словам, представители нового поколения проявили себя как ответственные, прогрессивные и инициативные граждане.

Конституция как ориентир для будущего

Глава государства отметил, что обновлённый Основной закон направлен на создание условий для развития молодых людей. Он должен стать для них ориентиром и основой для построения будущего.

Президент также подчеркнул, что потенциал Конституции будет реализован в полной мере именно благодаря участию молодежи в жизни страны и внедрении реформ.



