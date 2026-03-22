С 1 июля новая Конституция официально вступит в силу — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обновлённая Конституция принята прежде всего в интересах подрастающего поколения и станет ориентиром для развития молодежи.
По словам главы государства, в начале недели он подписал Основной закон, а также указ о мерах по реализации его положений. Новая Конституция официально вступит в силу с 1 июля.
Новый государственный праздник
Президент сообщил, что День Конституции будет отмечаться ежегодно 15 марта — в дату проведения референдума, на котором граждане поддержали изменения.
Активная роль молодежи
Токаев подчеркнул, что общенациональное голосование продемонстрировало высокий уровень активности и зрелости молодежи. По его словам, представители нового поколения проявили себя как ответственные, прогрессивные и инициативные граждане.
Конституция как ориентир для будущего
Глава государства отметил, что обновлённый Основной закон направлен на создание условий для развития молодых людей. Он должен стать для них ориентиром и основой для построения будущего.
Президент также подчеркнул, что потенциал Конституции будет реализован в полной мере именно благодаря участию молодежи в жизни страны и внедрении реформ.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.