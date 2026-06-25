С 1 июля новые здания будут проверять по новым правилам





С 1 июля в Казахстане вступает в силу новый Строительный кодекс. Одно из ключевых изменений касается создания безбарьерной среды для людей с инвалидностью и других маломобильных граждан.

Теперь территориальные департаменты Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения будут участвовать в приемке новых, реконструированных и капитально отремонтированных объектов. Без их подписи декларация о соответствии объекта не будет считаться оформленной.

Как пояснила руководитель департамента по Костанайской области Алия Мекебаева, специалисты будут выезжать на объекты и проверять их на соответствие требованиям доступности.

Что будут проверять

Оценка будет начинаться уже с прилегающей территории. Специалисты проверят наличие парковочных мест для людей с инвалидностью, удобных подъездных путей, пандусов, ширину входных дверей, тактильных указателей, навигации и других элементов безбарьерной среды.

Новые требования распространяются на все объекты, независимо от их назначения — жилые дома, государственные учреждения, торговые центры, рестораны и другие здания.

При этом объекты, введенные в эксплуатацию до 1 июля, по-прежнему остаются в зоне ответственности местных исполнительных органов.

За нарушения предусмотрены штрафы

По словам Алии Мекебаевой, департамент уже сформировал перечень объектов, которые планируется принять в ближайшее время.

С начала года специалисты провели 36 проверок, выявили 120 нарушений и привлекли к административной ответственности 10 субъектов. Общая сумма наложенных штрафов составила 3 миллиона 600 тысяч тенге.

Эксперты поддерживают нововведение

Советник акима Костаная по вопросам инклюзии Никита Журавлёв считает, что усиление контроля позволит избежать дорогостоящих переделок после ввода зданий в эксплуатацию.

По его словам, несмотря на то что доступность объектов в последние годы заметно улучшилась, проблемы по-прежнему остаются, особенно в аптеках, парикмахерских и других объектах сферы услуг.

Никита Журавлёв также выразил готовность участвовать в проверках новых зданий еще на этапе строительства, чтобы выявлять и устранять недостатки до завершения работ.

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