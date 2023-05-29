С 1 июля пенсионеры по выслуге лет смогут использовать накопления в ЕНПФ для покупки жилья или лечения

С 1 июля пенсионеры по выслуге лет смогут использовать все свои пенсионные накопления для покупки жилья или оплаты лечения. Об этом напомнили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Такую возможность предусматривает Социальный кодекс. С 1 июля года пенсионеры по выслуге лет могут обратиться через специальную интернет-платформу Единого накопительного пенсионного фонда за выплатами в «Отбасы банк» или банки второго уровня для использования накопленных средств для улучшения жилищных условий, передает informburo.kz

Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение обращаться нужно только в «Отбасы банк» также через интернет-платформу.

С 1 января 2021 года ЕНПФ предоставил гражданам право на использование части своих пенсионных накоплений на такие социальные цели, как улучшение жилищных условий или оплату лечения.

Воспользоваться этим правом могут следующие категории граждан:

Работающие граждане, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ. Они смогут использовать часть суммы, превышающей порог минимальной достаточности.

Пенсионеры, накопления которых составляют не менее 40% от размера утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы). Они смогут использовать до 50% оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений.

Граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет, и имеющие ещё накопления – в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений.

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