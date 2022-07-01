С 1 июля снова подорожают сигареты в Казахстане

С 1 июля в Казахстане повышаются минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы.

Минимальная стоимость 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы установлена в размере 570 тенге с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно.

С 1 января 2023 года сигареты будут стоить минимум 600 тенге.

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